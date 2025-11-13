Il “Telefono d’Argento” cerca nuovi volontari per aiutare gli anziani del territorio

Il Centro Cardinali rilancia l’appello per trovare nuovi volontari disposti a mettersi al volante per il Telefono d’Argento, il servizio gratuito di accompagnamento rivolto ad anziani e persone con disabilità del territorio corcianese. Un’iniziativa sociale che da anni rappresenta un punto di riferimento per chi, a causa di difficoltà motorie o mancanza di mezzi propri, ha bisogno di essere accompagnato a visite mediche, accertamenti clinici o semplicemente per fare la spesa.

Le richieste di aiuto sono in continuo aumento, segno dei tempi e dell’età media crescente della popolazione, e questo rende necessario l’arrivo di nuove forze tra i volontari. Nel 2025 sono stati erogati oltre mille servizi, un numero destinato a crescere anche grazie all’acquisto di una nuova vettura attrezzata per il trasporto di persone non deambulanti, resa possibile dal sostegno del Comune di Corciano, dai contributi dei soci e dalla generosa donazione della società Brunello Cucinelli.

“Per mantenere e potenziare il servizio serve l’aiuto di tutti”, spiega Wladimiro Boccaccini, presidente del Centro Cardinali. “Cerchiamo volontari disponibili alla guida dei mezzi del Telefono d’Argento, anche solo un giorno alla settimana, la mattina o il pomeriggio, secondo le proprie possibilità. Fare volontariato nel gruppo significa donare tempo e umanità, ma anche ricevere tanto in cambio: è un modo per sentirsi utili, restare attivi e vivere un’esperienza ricca di socialità e valori autentici”.

L’assessore al Welfare, coesione sociale e ambiente del Comune di Corciano, Giordana Tomassini, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: “Il Telefono d’Argento è un sostegno fondamentale per i nostri anziani e per le persone con difficoltà. Grazie all’impegno dei volontari del Centro Cardinali, che ringrazio infinitamente, e alla collaborazione con il Comune, questo progetto continua a essere un esempio concreto di solidarietà e di comunità attiva. Invito tutti i cittadini che possono a dare una mano: anche un piccolo gesto può fare una grande differenza”.

Chi desidera aderire o ricevere informazioni può contattare il Centro Cardinali al numero 075 5171313, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.