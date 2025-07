Estate 2025 a Corciano: arte, concerti e tradizioni nei borghi del territorio

Corciano si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica, della cultura e della valorizzazione dei borghi. L’amministrazione comunale presenta un format rinnovato e diffuso per il calendario eventi dell’estate 2025, con l’obiettivo di coinvolgere tutto il territorio – dalle frazioni al centro storico – offrendo occasioni di incontro, scoperta e promozione culturale.

“Con questo nuovo format vogliamo portare la cultura fuori dai confini del centro storico, rendendo ogni borgo protagonista e offrendo ai cittadini e ai turisti un’occasione per scoprire l’intero territorio comunale” ha dichiarato il sindaco Lorenzo Pierotti, sottolineando che “la bellezza, quando condivisa, è il motore più potente per generare comunità, partecipazione e attrattività turistica”.

Un’estate che unisce musica e identità locale

Il cartellone estivo punta su eventi musicali di qualità, pensati per esaltare i luoghi e coinvolgere le comunità locali, in un viaggio tra note, luce e bellezza. La musica sarà il cuore di un programma che unisce unplugged e sonorità moderne, intimità e socialità, attraverso un percorso che porta i concerti in spazi suggestivi, spesso poco conosciuti.

“Oltre alle tradizionali sagre delle varie frazioni e al Festival Agosto Corcianese – ha spiegato l’assessore alla cultura Francesco Mangano – quest’anno abbiamo voluto sostenere e promuovere un programma variegato, puntando al benessere dei cittadini residenti e alla forza attrattiva dei nostri centri storici, che insieme al borgo capoluogo fanno di Corciano un territorio unico”. Ha aggiunto: “La musica è il cuore di un cartellone che tiene insieme unplugged e sonorità moderne, intimità e socialità, attraverso un percorso in cui i concerti invitano a scoprire luoghi fiabeschi”.

Non solo Agosto Corcianese: il calendario degli eventi

Tra sagre tradizionali, festival e appuntamenti musicali, il calendario prende il via il 20 luglio e si conclude a settembre, con un’offerta che combina cultura, partecipazione e valorizzazione del patrimonio locale.

Gli appuntamenti principali:

20 luglio – Mantignana (Centro storico)

Festa del Castello, organizzata dalla parrocchia e dall’ARCS: alle 21, Antonella Falteri interpreterà grandi classici italiani accompagnata dal pianoforte.

28 luglio – Migiana (Piazza dell’Illuminismo)

Debutto dell’ Umbria Green Festival a Corciano, con un concerto elegante per pianoforte e tenore in una delle location più scenografiche del territorio.

2 agosto – San Mariano (Impianti sportivi)

Tributo ai Pink Floyd con il live dei Moodies , realizzato in collaborazione con le associazioni locali.

5 agosto – Castelvieto

Serata dedicata al grande cinema con il Trio Calliope (pianoforte, oboe e corno) e le più celebri colonne sonore, in un’atmosfera intima e raffinata.

6 agosto – Chiugiana

Fa tappa il festival di arti performative Suoni Controvento : in scena il live dei Selton , band italobrasiliana dal sound originale tra rock, folk e indie.

13–17 agosto – Corciano (Centro storico)

Si rinnova l’appuntamento con la 61ª edizione dell’Agosto Corcianese – Corciano Festival , curato dalla Pro Loco. Rievocazioni storiche, spettacoli e mostre animeranno le vie del borgo.

13 settembre – Quartiere Il Girasole

Terza edizione della Notte Gialla, organizzata dal Comitato Commercianti: una serata che accende il quartiere con luci, musica ed energia collettiva.

Cultura come motore di comunità

Il progetto estivo di Corciano vuole offrire eventi di qualità ma anche rivitalizzare i borghi, stimolando la partecipazione delle comunità locali e promuovendo un turismo lento e immersivo, capace di far conoscere da vicino l’identità più autentica del territorio.