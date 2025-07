Sport e inclusione: la Regione Umbria sostiene il progetto del Comune di Corciano

La Regione Umbria finanzia con 10 mila euro un progetto presentato dal Comune di Corciano per promuovere l’inclusione sociale attraverso il calcio. Le risorse, provenienti dalla quota del Fondo sociale regionale riservata alla programmazione regionale, serviranno a sostenere la partecipazione al campionato interregionale Figc di quarta categoria, calcio a 7, dedicato ad atleti con disabilità intellettive e psichiatriche.

“Attraverso questo intervento – spiega l’assessore regionale al Welfare e all’Istruzione, Fabio Barcaioli – sosteniamo un progetto pioniere che utilizza lo sport come leva di emancipazione personale e di cittadinanza attiva”.

L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle politiche regionali a sostegno della partecipazione attiva e della coesione sociale, punta a consolidare un’esperienza già in corso, ovvero la partecipazione al campionato interregionale Figc di Quarta Categoria, calcio a 7, dedicato ad atleti con disabilità intellettivo-relazionali e patologie psichiatriche.

Il torneo, riconosciuto dalla Uefa come modello di riferimento per il calcio paralimpico in Europa – spiega la Regione -, coinvolge squadre umbre e marchigiane con partite disputate presso l’impianto comunale G. Fioroni di Ellera di Corciano. La progettualità presentata dal Comune di Corciano si distingue per il forte carattere sperimentale e per la rete territoriale attivata.