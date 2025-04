Calcio inclusivo: concluso il campionato Umbria Marche FIGC DCPS, tutte le premiazioni

Sabato 12 aprile 2024 si è concluso il Campionato Umbria–Marche di 2° Livello FIGC–DCPS con le ultime due gare in programma, che hanno visto le vittorie dell’ASD Ellera A sulla ASD Pontevecchio per 5-2 e della USD Superga 48 di Spoleto sull’APD Anthropos di Civitanova Marche con lo stesso punteggio. Al termine degli incontri si sono svolte le premiazioni non solo del Campionato Umbria-Marche 2° Livello, ma anche di quello riservato al 3° Livello FIGC–DCPS.

Numerose le autorità presenti alla cerimonia di premiazione, tra cui Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Lorenzo Pierotti, sindaco di Corciano, il consigliere regionale Cristian Betti e altri rappresentanti istituzionali dei Comuni coinvolti. Presente anche Hernan Garcia Borras in rappresentanza dell’AC Perugia.

Il sindaco Pierotti ha conferito la moneta commemorativa “Il Grosso” al delegato FIGC-DCPS Armando Marcucci, in segno di riconoscimento per il suo contributo all’organizzazione dell’iniziativa e alla promozione del territorio. Il “Grosso” è una moneta simbolica ispirata all’antica moneta perugina, raffigurante San Michele Arcangelo, patrono di Corciano.

Prima del momento conclusivo di socialità e condivisione, Marcucci ha ringraziato le istituzioni, con una menzione particolare alla presidente della Comunità Capodarco di Perugia, la dott.ssa Bondì, e alla presidente dell’Umbria Proietti, da tempo vicina al movimento paralimpico e sperimentale della FIGC. È stato ricordato anche l’impegno del dirigente accompagnatore dell’ASD Angelana, Giuseppe Tiradossi.

Durante la giornata è stata premiata anche la sezione regionale dell’AIA e l’arbitro Matteo Passeri (sezione di Gubbio), che ha diretto una delle partite. Con oltre 260 presenze in Serie A, Passeri ha ricevuto una targa per il contributo offerto alla manifestazione.

Di seguito le classifiche finali dei campionati:

C.R. Umbria – 3° Livello – DCPS

Junior Castello Angelana 1930 Nuova Alba Ellera B

C.R. Umbria-Marche – 2° Livello – DCPS

Superga 48 Anthropos ASD Pontevecchio Ellera A

Le squadre qualificate per le Finali Nazionali di Tirrenia (Pisa), previste per il 23-25 maggio, sono:

USD Superga 48 Spoleto (2° Livello)

APD Anthropos Civitanova Marche (2° Livello)

ASD Junior Città di Castello (3° Livello)

Durante il saluto conclusivo, il dirigente del Perugia Hernan Garcia Borras ha anticipato che saranno comunicate a breve alcune novità per la prossima edizione del campionato, tramite un comunicato ufficiale della società.