Torna la “Festa dello Sport” a Mantignana: dal 13 al 22 giugno la 7a edizione

Anche quest’anno Mantignana si prepara ad accogliere la 7ª edizione della Festa dello Sport, un appuntamento ormai imperdibile, organizzato dall’U.S. Mantignana Monte Malbe con il patrocinio del Comune di Corciano. Dal 13 al 22 giugno, i giardini pubblici di Mantignana e il Circolo ARCS saranno il cuore pulsante di una manifestazione che unisce sport, gastronomia e intrattenimento. Il programma prevede giochi, eventi sportivi di vario genere, dalla danza al calcio, passando per serate musicali e danzanti dedicate al puro svago.

Grande attesa per la serata del 19 giugno, quando sarà ospite Cristiano Lupatelli, ex portiere della Roma, che racconterà al pubblico il memorabile scudetto vinto con la squadra di Francesco Totti. Non mancheranno gli stand gastronomici con piatti tipici della tradizione umbra, pronti a deliziare i visitatori tutte le sere, accompagnati da concerti live e momenti di aggregazione per tutte le età. Una festa per tutta la comunità, all’insegna del divertimento, dello sport e del buon cibo.