Sassi dal sovrappasso colpiscono un’auto: e’ caccia al responsabile

Poteva trasformarsi in una tragedia quanto accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 23 maggio fra San Mariano ed Ellera di Corciano, dove un ragazzo ha lanciato dei sassi da un cavalcavia pedonale contro un’auto in transito con a bordo una famiglia, tra cui una bambina. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.45 su via Luigi Pasteur. Solo per un caso fortuito i sassi hanno colpito la fiancata del veicolo e non il parabrezza o l’abitacolo, evitando così conseguenze ben più gravi.

Secondo quanto riportato da Alessandro Antonini sul Corriere dell’Umbria, la denuncia è stata presentata sabato mattina alla Questura di Perugia dall’uomo alla guida dell’auto, che ha ricostruito l’accaduto nei dettagli. “Stavo accompagnando mia figlia al cinema – si legge nella querela – e all’altezza del passaggio pedonale sopraelevato ho visto un ragazzo, apparentemente sui 15 anni, lanciare dei sassi verso la carreggiata. Uno di questi ha colpito il lato destro della mia auto, proprio all’altezza del passeggero”.

Il giovane, descritto come vestito con una felpa rossa e con in mano uno strumento non meglio identificato (forse usato per scagliare i sassi), è fuggito immediatamente dopo essersi accorto che il conducente aveva fermato il veicolo. L’automobilista non ha potuto verificare la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona, che potrebbero però rivelarsi decisive per identificare il responsabile. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini e stanno cercando di risalire al giovane aggressore, anche grazie a possibili testimonianze e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati eventualmente presenti in zona.