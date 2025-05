Dengue a Corciano: scatta la disinfestazione straordinaria dal 15 al 17 maggio

Un caso di Dengue è stato registrato nel Comune di Corciano. Il paziente, ricoverato all’ospedale di Perugia, è in buone condizioni cliniche, come riferito dalla Usl Umbria 1. In risposta, il Comune, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della stessa Usl, ha emesso un’ordinanza che prevede interventi straordinari di disinfestazione adulticida nelle aree pubbliche di via Prospero Baldeschi Oddi, via Roma (tra l’incrocio con via del Cimitero e quello con via Baldeschi Oddi) e via Maria Sticco.

I trattamenti si svolgeranno nelle notti del 15, 16 e 17 maggio, dalle ore 00:00 alle 05:00. Durante queste operazioni sarà vietato il transito pedonale e veicolare, eccetto per mezzi autorizzati, e saranno imposte specifiche precauzioni: finestre chiuse, sospensione di impianti di aerazione, ricovero di animali, protezione di cibo, acqua e colture. Vietato stendere il bucato all’esterno, mentre arredi da giardino, giochi e vasche ornamentali dovranno essere protetti o svuotati. Gli apicoltori dell’area riceveranno apposita comunicazione per salvaguardare gli alveari.

È previsto anche un intervento larvicida su suolo pubblico e privato. Se dovessero verificarsi condizioni meteorologiche avverse, gli interventi saranno rinviati al primo giorno utile. L’ordinanza sarà presto disponibile sul sito ufficiale del Comune di Corciano.