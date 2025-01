Dal Presepe alla Befana, Natale a Corciano ha fatto centro

«Un successo che ha superato anche quest’anno ogni aspettativa. Notevole infatti l’afflusso di persone a tutti gli eventi in cartellone per il Natale 2024», le parole del primo cittadino di Corciano Lorenzo Pierotti e dell’assessore comunale alla Cultura e al turismo Francesco Mangano a chiusura degli appuntamenti che hanno preso il via, nell’ambito delle festività natalizie, dal 7 dicembre al 6 gennaio. Un’edizione particolare questa appena conclusa, dedicata al “Cantico delle Creature” di San Francesco, a 800 anni dalla sua stesura, e che ha voluto celebrarne l’attualità e l’importanza dei messaggi contenuti, tutt’ora attuali.

«Molto apprezzati i concerti di musica tradizionale e le pièce teatrali. Ottimo riscontro, inoltre, per le mostre che hanno spaziato da una collettiva di pittura e scultura alla collezione di giocattoli storici di Luca Rossini, passando per un insieme di creazioni artistiche dedicate al tema della pace e l’esposizione che ha celebrato il genio del maestro Giuseppe Magnini. Il Presepe monumentale, che tanto ci riempie di orgoglio, ha attirato non solo gli abitanti del territorio ma anche tanti turisti arrivati da tutta Italia nonché cittadini stranieri curiosi di visitare la nostra Corciano».

Durante l’ultimo fine settimana, quello più a misura di bambini «è stato bellissimo vedere le vie e le piazze gremite di famiglie con i bimbi felici e sorridenti con il naso all’insù per attendere insieme l’arrivo della vecchietta più amata, la Befana. Un momento di condivisione in occasione dell’Epifania che sposa in pieno l’intento dell’amministrazione comunale di coinvolgere attivamente i corcianesi nella vita sociale del borgo. Un ringraziamento vogliamo rivolgerlo ai volontari che si sono spesi per realizzare questo magnifico susseguirsi di eventi, tutte le associazioni che hanno contributo e ai vigili del fuoco che, coadiuvati dalle forze dell’ordine, hanno incantato i bambini, regalando loro un momento unico e magico».

Natale a Corciano 2024 è stato promosso dal Comune di Corciano in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria Assunta, il Coro di Santa Maria Assunta di Corciano, l’Istituto comprensivo Benedetto Bonfigli di Corciano, la Direzione didattica di Corciano, famiglie Magnini-Bartoni, Collezione Luca Rossini, l’associazione turistica Pro Loco Corcianese, Arcaes Arte in Bottega, associazione Corciano Castello di vino, associazione Apd Corciano, associazione Filarmonica di Corciano, Asd Corciano 99, Lions Club Augusta Perusia, Corale Tetium, Scuderia Valmarino di Corciano.