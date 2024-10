Raccordo Perugia-Bettolle, nuovi lavori per asfalto drenante da mercoledi’

Continuano i lavori di Anas sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. A partire da mercoledì 23 ottobre, gli interventi si concentreranno sulla carreggiata in direzione Bettolle, tra Madonna Alta e Corciano, e prevedono la realizzazione di asfalto drenante, a completamento dei recenti lavori di sostituzione dello spartitraffico centrale. Per contenere i disagi al traffico, il cantiere opererà esclusivamente di notte, dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo. Durante le operazioni, il traffico in direzione Bettolle sarà deviato sulla viabilità locale con uscita obbligatoria allo svincolo di Madonna Alta e rientro allo svincolo di Corciano. Con il proseguimento dei lavori, l’uscita obbligatoria verrà spostata a Ferro di Cavallo.

Il piano di riqualificazione include anche la sostituzione della barriera in calcestruzzo con una nuova barriera new jersey alta 1,2 metri, che aumenta significativamente gli standard di sicurezza stradale. Inoltre, è stata realizzata una nuova rete idraulica per il deflusso dell’acqua piovana, migliorando la sicurezza in caso di pioggia. Per ridurre il tempo di completamento, i lavori saranno eseguiti su due fronti contemporaneamente da due imprese, con l’obiettivo di terminare questa fase in circa 10 notti, salvo imprevisti meteorologici.

Si segnala che il cantiere non sarà attivo nelle notti del 1, 2 e 3 novembre, per facilitare il traffico durante le festività. Una volta conclusa questa fase notturna, sarà necessaria una chiusura continuativa di 72 ore per stendere l’ultimo strato di asfalto, periodo durante il quale il traffico sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta anche di giorno.