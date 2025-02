Il volontariato civico a Corciano e’ accessibile anche ai non residenti

Il Comune di Corciano annuncia un’importante novità per il programma di volontariato civico, un’iniziativa che permette ai cittadini di offrire il proprio contributo per il miglioramento della comunità. Se fino ad oggi il progetto era riservato esclusivamente ai residenti, ora possono aderire anche coloro che non risiedono nel Comune di Corciano. La proposta approvata nei giorni scorsi in sede di Commissione sociale coordinata dal presidente Antonio Cappelli.

Il proponimento è nato nel 2019 da un’idea dell’allora assessore Andrea Braconi con l’obiettivo di valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità attraverso attività concrete di supporto. L’ampliamento della platea di volontari rappresenta un’ulteriore evoluzione del progetto, favorendo una maggiore inclusione e la possibilità di coinvolgere nuove energie per il benessere del territorio.

Giordana Tomassini, assessore comunale con delega alla coesione sociale, ha sottolineato l’importanza di questa scelta: «L’apertura del programma di volontariato civico a persone non residenti rappresenta un passo significativo verso una comunità più inclusiva e partecipativa. Crediamo fermamente che il volontariato sia un’opportunità per tutti coloro che desiderano contribuire in modo concreto al miglioramento della qualità della vita. Invitiamo chiunque abbia voglia di mettersi in gioco a unirsi a noi e a partecipare attivamente a questa iniziativa che arricchisce non solo il territorio, ma anche le persone che ne fanno parte».

I volontari civici possono essere coinvolti in diverse attività di pubblica utilità, come la cura degli spazi verdi, il supporto in ambito culturale e sociale, l’assistenza agli eventi e molte altre iniziative che favoriscono la crescita e la coesione della comunità. Per conoscere i dettagli dell’iniziativa, i requisiti necessari e le modalità di adesione, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Corciano: https://www.comune.corciano.pg.it/area_letturaNotizia/388806/pagsistema.html.

Per fare domanda occorre rivolgersi all’Ufficio cittadinanza del Comune di Corciano o inviare una mail a questo indirizzo: comune.corciano@postacert.umbria.it.