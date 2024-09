La Straquasar 2024 attraversa Solomeo: a novembre nuovo percorso tra storia e natura

La “Straquasar” torna con la sua settima edizione, prevista per domenica 10 novembre 2024, confermandosi come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corsa. La gara podistica, organizzata dall’Unatici Ellera Corciano e Cdp Atletica Perugia, partirà e si concluderà presso il centro commerciale “Quasar Village” di Ellera di Corciano, con lo start fissato per le ore 10.

Quest’anno, la competizione presenta una significativa novità nel tracciato, che verrà modificato per attraversare il suggestivo centro storico di Solomeo, rendendo il percorso non solo più agevole, ma anche più affascinante. Il tracciato, lungo quasi 11 chilometri, si snoderà attraverso la campagna corcianese, su strade chiuse al traffico automobilistico, garantendo un’esperienza di corsa immersa nella natura.

L’evento, sotto l’egida di Fidal Umbria ed Endas, è aperto agli atleti tesserati Fidal, Runcard, e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, o a chiunque sia in possesso di una certificazione medica agonistica valida. Le preiscrizioni saranno presto disponibili online su www.icron.it, e a tutti i partecipanti sarà garantito un pacco gara.

Saranno premiati i primi tre uomini e donne assoluti, e i primi cinque di ciascuna delle 13 categorie, con “Gift Card” utilizzabili presso i negozi del Quasar. Inoltre, le prime tre società riceveranno il rimborso delle iscrizioni pagate per i loro atleti.

La gara renderà omaggio alla memoria di Eros Bastianini, con un premio speciale dedicato ai “senatori” della manifestazione, ovvero coloro che hanno partecipato a tutte le edizioni.