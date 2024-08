Maltempo a San Mariano, i pompieri intervengono per alberi caduti e altri danni

La zona di San Mariano, nel comune di Corciano, è stata colpita da una micro emergenza meteo che ha causato disagi nella giornata di ieri. La situazione ha richiesto l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Perugia, che sono attualmente impegnati in operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità.

Le priorità sono state la riapertura delle strade, chiuse al traffico a causa dei detriti e degli alberi caduti, e il garantire l’accesso alle abitazioni dei residenti. Tra gli interventi più significativi, i Vigili del Fuoco hanno segnalato un albero pericolante che rappresentava una minaccia per la sicurezza.

Altri due grossi cipressi sono stati abbattuti dal vento, finendo contro la struttura della scuola d’infanzia “Lucina” e un lampione stradale. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni materiali sono significativi.

In un altro episodio, sempre a San Mariano, un albero è caduto su un’autovettura parcheggiata. Anche in questo caso, fortunatamente, non ci sono stati feriti.

Le operazioni di messa in sicurezza e risoluzione delle varie problematiche sono tuttora in corso.