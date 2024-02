Cicloturismo, aperte le iscrizioni per la IV Medio Fondo del Quasar

Partenza e arrivo al Quasar Village, tanti premi per l’evento sportivo e un pasta party. Domenica 10 marzo: due percorsi e una cronoscalata. Iscrizioni sul sito

Sono aperte le iscrizioni per la IV edizione della Medio Fondo del Quasar, evento cicloturistico con tratto cronometrato in programma domenica 10 marzo. Partenza e arrivo davanti al Quasar Village di Ellera di Corciano.

Torna, dunque, l’appuntamento con la manifestazione ciclistica capace di coniugare sport e scoperta del territorio e che permetterà agli amanti della bicicletta di attraversare uno dei percorsi più suggestivi dell’Umbria, disegnato tra i panorami e i borghi del Lago Trasimeno.

Due, anche quest’anno, i tracciati cicloturistici: quello lungo di 92 chilometri (dislivello di 1600 metri), che prevede la cronoscalata in località Sant’Andrea di Sorbello, a Preggio nel comune di Umbertide. Ci sarà anche un percorso corto di 60 chilometri e presenterà un dislivello di 600 metri. Partenza per tutti alle 8.30.

La Medio Fondo del Quasar, valevole come prima tappa del percorso Cicloturistico Terre d’Etruria, è organizzata dall’Asd Grifo Bike Perugia e dal Quasar Village.

È possibile iscriversi online sul sito icron.it (quota d’iscrizione 25 euro) fino a domenica 25 febbraio. In alternativa, i partecipanti potranno iscriversi direttamente al Quasar Village il giorno precedente la gara, sabato 9 marzo, dalle 15 alle 18 (quota 30 euro), e nella giornata di domenica 10 marzo prima della partenza, dalle 7 alle ore 8.10 (quota 35 euro). La manifestazione sarà aperta anche alle e-bike.

Al termine dell’evento pasta party per tutti i partecipanti e premiazioni per i primi tre classificati per categoria nella cronoscalata e per le prime 10 società con il maggior numero di chilometri percorsi. Un premio speciale andrà alla società con il miglior tempo di cronoscalata dei primi quattro atleti.

Per informazioni gara e iscrizioni: (Asd Grifo Bike Perugia) Francesco De Luca 347.5404746, Lucio Righi 333.9065742.