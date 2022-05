I L’unatici corrono a Collestrada “Sulla strada del colle”

Ancora soddisfazioni nel segno della crescita per la squadra dei L’Unatici Ellera Corciano, impegnati sulla colline di Collestrada alla gara “Sulle strade del colle”, in una gara comunque difficile per la durezza del percorso, tra saliscendi. Sulla distanza di poco inferiore ai 12 km ci sono stati il secondo posto di categoria per Maria Cristina Draoli e il terzo posto per Fabrizio Tini, anche se si sono distinti con le loro prestazioni tra le donne anche Anna Maria Falchetti, presidente della società corcianese, e tra i maschi Luca Aiello, Paolo Mauro, Egidio Tinarelli e Antonello Menconi.

Una bella esperienza per la squadra nata dall’inizio del 2017, che si sta ritagliando uno spazio significativo non solo nel territorio di Corciano coinvolgendo sempre più atleti non solo della zona, anche di altre realtà dell’Umbria. Importante l’apporto degli ultimi sponsor che si sono uniti al gruppo, le Calzature Pelletterie Cenci e la Fidas per sollecitare e stimolare le donazioni di sangue. Tra l’altro, chiunque voglia entrare a far parte della squadra (informazioni al numero 3289811968) può farlo in qualsiasi momento, iniziando così la propria attività agonistica ed amatoriale e partecipando alla vita sociale del gruppo.