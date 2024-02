Comunità energetiche Rinnovabili, assessore Tomassini: “Un tassello nella sfida della transizione energetica”

“Tra le sfide più impegnative da affrontare nei prossimi anni c’è sicuramente l’avvio della transizione energetica. L’intento dell’amministrazione è fornire qualche strumento in più alle imprese per aiutarle a concretizzare questo cambiamento, poiché la dipendenza dalle fonti non rinnovabili rappresenta un elemento di incertezza per il futuro”. A dirlo l’assessore all’ambiente del Comune di Corciano, Giordana Tomassini, dopo il primo incontro informativo sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) svoltosi svolto, nella sala “Antico Mulino” di Corciano. Era stata infatti proprio l’amministrazione a rivolgere l’invito, a firma del Sindaco Lorenzo Pierotti e dell’Assessore Tomassini a diverse aziende del territorio a partecipare all’incontro per informarsi e capire le opportunità emergenti delle comunità e le prospettive.

“Sappiamo che sempre più imprese stanno adottando strategie di transizione energetica – prosegue Tomassini – come l’investimento in fonti di energia rinnovabile, l’ottimizzazione dell’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di carbonio. La transizione energetica rappresenta quindi non solo una soluzione per affrontare la crisi climatica, ma anche un’opportunità per le imprese di diventare più sostenibili, innovative e competitive, unendo le forze potrebbero esserlo ancora di più”. Come, infatti ha potuto spiegare l’esperto in Energy Manager, invitato ad esporre nel dettaglio l’argomento, le CER sono insiemi di soggetti che collaborano con l’obiettivo di autoprodurre, consumare e gestire l’energia rinnovabile in modo condiviso, generando non solo benefici ambientali, ma anche sociali ed economici per tutta la collettività. L’obiettivo principale delle CER è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, prioritari rispetto ai profitti finanziari.

“Le CER – ribadisce l’assessore – si possono ritenere interessanti modelli di inclusione e collaborazione sociale, mentre dal punto di vista ambientale permettono una riduzione delle emissioni di gas climalteranti”. Oltre alle presentazione, l’incontro – il primo di altri – si è rivelato estremamente utile anche nel mettere in relazione i rappresentanti delle aziende presenti nell’area industriale di Taverne di Corciano, alimentando il confronto delle varie esperienze in merito alle energie rinnovabili.

Ufficio Stampa Comune di Corciano