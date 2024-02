Truffe in aumento, il sindaco di Corciano Pierotti lancia un appello alla prudenza

Il sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, ha recentemente pubblicato un avviso di allerta sulla sua pagina Facebook, invitando i cittadini a prestare massima attenzione a una serie di truffe che stanno interessando il territorio comunale. Secondo quanto riportato dal sindaco, diversi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto telefonate da presunti Carabinieri di Corciano o di Perugia, che cercano di ingannare le persone con storie inventate riguardanti presunti incidenti che coinvolgono i loro familiari. L’obiettivo di questi truffatori è quello di convincere le vittime a lasciare le proprie abitazioni, fingendo di dover recarsi presso la caserma dei Carabinieri più vicina. Questo stratagemma permetterebbe ai truffatori di entrare indisturbati nelle abitazioni delle vittime, oppure, soprattutto nel caso degli anziani che vivono soli, di chiedere denaro direttamente all’interno delle case.

Il sindaco sottolinea che i truffatori sembrano essere particolarmente ben informati, utilizzando i veri nomi dei parenti delle vittime per rendere più credibile la truffa e trarre in inganno chi risponde alla chiamata. Pierotti invita quindi i cittadini a non cadere nella trappola dei truffatori, sottolineando l’importanza di non uscire di casa e di non aprire a nessuno. In caso di telefonate sospette, è consigliato contattare immediatamente le forze dell’ordine ai numeri forniti dal sindaco stesso: Polizia Locale di Corciano (0755188280), Carabinieri di Corciano (0756978927), o il numero unico di emergenza 112.

Il sindaco evidenzia che queste truffe sono un fenomeno periodico che si ripete sistematicamente da diversi anni in molti territori, incluso Corciano, e invita i cittadini a diffondere l’avviso soprattutto tra i propri familiari anziani, al fine di prevenire situazioni di pericolo e di evitare spiacevoli sorprese. L’appello del sindaco è rivolto alla prudenza e alla collaborazione dei cittadini affinché si possa contrastare efficacemente questa forma di criminalità che minaccia la tranquillità e la sicurezza della comunità.