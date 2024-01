Fuori il bando per l’esenzione Tari: il vicesindaco Sara Motti: “Un aiuto per venire incontro alle difficoltà delle famiglie e delle fasce più deboli”

“Il bando per l’esenzione della tari è un aiuto significativo messo in campo dall’amministrazione per venire incontro alle difficoltà delle famiglie e delle fasce più deboli”. La vicesindaco Sara Motti introduce così la pubblicazione del bando per l’esenzione della tassa dei rifiuti (TARI). A fronte di una situazione economico-sociale generale che continua ad evidenziare molti tratti critici, l’ultima misura messa in atto dall’amministrazione a guida Pierotti è una riconferma, a vantaggio delle famiglie con un reddito medio-basso e a riprova della propensione del Comune a non abbandonarle.

La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani diventa così più leggera per le famiglie con un attestazione ISEE non superiore ai 15.000 euro che potranno presentare domanda al bando aperto fino 31 marzo prossimo. L’agevolazione è pari al 60% dell’importo della tassa sui rifiuti e sarà applicata direttamente nelle bollette TARI relative all’anno 2024, a seguito di approvazione dell’elenco degli ammessi al beneficio. La domanda che si trova nel sito internet del comune, compilata e sottoscritta, dovrà essere consegnata all’ufficio protocollo dell’Ente o in alternativa inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (comune.corciano@postacert.umbria.it). All’istanza va allegata l’attestazione ISEE in corso di validità e copia del documento d’identità del sottoscrittore.

Maggiori informazioni al link https://trasparenza.comune.corciano.pg.it/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori/contenuto-1380