Calcio special: emozioni al campo sportivo dell’Asd Ellera Calcio

Il Campo Sportivo dell’Asd Ellera Calcio “G. Fioroni” ha ospitato la Terza giornata del “Campionato Interregionale Umbria – Marche Figc D.C.P.S.”

Ecco il riepilogo delle partite

– **Ore 10.30**

– *Campo A:*

– Junior Castello 4

– Acd Bastia 9

– *Campo B:*

– Nuova Alba 1

– Superga 48 14

– **Ore 11.15**

– *Campo A:*

– Ellera A 1

– Anthropos Civitanova Marche 3

– *Campo B:*

– Acd Bastia 1

– Ellera B 6

– **Ore 12.00**

– *Campo A:*

– Superga 48 15

– Junior Castello 1

– *Campo B:*

– Anthropos Civitanova Marche 12

– Nuova Alba 3

Il match clou della giornata, Ellera A contro Anthropos Civitanova Marche, è stato vinto dai Marchigiani per 3 a 1. Nonostante l’apertura delle marcature da parte del “Bomber” Patiti (Ellera A), la Squadra adriatica ha dimostrato un calcio straordinario, con costruzione dal basso, che ha fatto impallidire il City di Guardiola.

Un plauso va ai “Cugini Marchigiani” per la vittoria e i sacrifici sostenuti in questo bellissimo Campionato.

Sugli scudi anche gli Atleti Spoletini della Superga 48 con due prestazioni gagliarde e roboanti vittorie.

La prossima giornata di Campionato è fissata per Sabato 17 Febbraio 2024.