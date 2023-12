Paragility: la corcianese Federica Ricci è ancora campionessa del mondo

La riconferma di un titolo mondiale che rappresenta anche uno strumento per mostrare al mondo di esistere come “soggetto di valore e di riferimento”. E’ quello che Federica Ricci 25enne affetta da disturbi dello spettro autistico ha conquistato a settembre scorso all’IMCA & PAWC 2023 disputata a Hellendoorn in Olanda. Membro della Nazionale IMCA & ParAgility ha gareggiato con 8 atleti provenienti da tutto il mondo ed insieme alla sua cagnetta Maui (un meticcio Golden Labrador) è salita sul grandino più alto del podio nella combinata PAWC ottenendo il titolo di Campione del Mondo PAWC 2023 gruppo 7. Anche lo scorso anno, a Voghera, si era aggiudicata lo stesso titolo prestigioso, oltre al Campionato regionale con la sua Nina (Border Collie).

L’amministrazione comunale, ha voluto incontrare Federica e la sua famiglia, per conoscerla meglio, esprimere la soddisfazione di avere una concittadina così meritevole, consegnarle una pergamena ricordo e “il grosso”, l’antica moneta di Corciano “E’ una soddisfazione per l’intera comunità – ha sottolineato il sindaco Lorenzo Pierotti – avere di fronte una concittadina così famosa!”. La sua vittoria, che scaturisce da una grande passione e determinazione (si allena nella scuola “Zampe Moleste” di Gianfranco Ricci a Mantignana – ndr), impreziosisce anche il percorso della Brigata Indipendente, l’associazione di cui fa parte.

Nata dalla volontà di due mamme “ Valentina & Valentina”, delle quali una è proprio la mamma di Federica, ha lo scopo di dare una prospettiva a ragazzi autistici i quali, pur avendo le potenzialità e gli strumenti per ricavarsi uno spazio di autonomia nella società, spesso se ne trovano esclusi, perché non ritenuti abbastanza competitivi in una realtà sempre più frenetica. Tra i principali fan di Federica, gli altri ragazzi della Brigata gioiscono delle sue vittorie e negli incontri settimanali che effettuano, a scopo ludico, conviviale e lavorativo, riescono a trasmetterle tutta la forza del gruppo che proprio nella consapevolezza dell’unità riesce a superare le eventuali difficoltà dei singoli