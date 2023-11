Traguardo dei 500.000 passeggeri per l’aeroporto dell’Umbria

L’Aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” ha raggiunto per la prima volta oggi, 22 novembre, quota 500.000 passeggeri transitati da inizio anno. Questo nuovo storico traguardo è stato celebrato, alla presenza della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, con la premiazione della fortunata 500.000/o passeggera, che è stata omaggiata di un voucher – valido per volare dall’aeroporto di Perugia – dal valore di 500 euro. Celebrazioni che hanno riguardato anche un altro evento per lo scalo, dove sono stati inaugurati due nuovi gate di imbarco, portando da quattro a sei il numero totale di gate disponibili nell’area partenze. “Un risultato straordinario, inimmaginabile solo qualche anno fa – ha commentato la presidente Tesei – frutto di un lavoro attento e di una visione ben precisa del governo regionale. Mai ci è sfuggita, infatti, l’importanza che l’aeroporto potesse avere per gli umbri, per gli imprenditori, per i turisti, per l’attrattività, la connettività e l’economia della nostra regione.

Nel 2024 l’aeroporto dell’Umbria deve dar luogo ai lavori di ampliamento della struttura già finanziati dalla Regione, che ci consentiranno fin dal 2025 di proseguire la corsa verso il milione di passeggeri con un nuovo piano industriale e nuovi investimenti sulle rotte”. Per Antonello Marcucci, presidente dell’Aeroporto dell’Umbria, “il raggiungimento di 500.000 passeggeri è un ulteriore e tangibile segno del successo dello scalo e della sua crescente importanza per la regione. Questo traguardo è un motivo di grande orgoglio per la comunità e sottolinea il nostro impegno per promuovere la connettività e lo sviluppo economico del territorio. Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine a soci e finanziatori, alle maestranze, a tutti gli enti che operano in sinergia con Sase (la società di gestione ndr.), alle compagnie aeree, ai passeggeri e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario successo. Guardiamo con entusiasmo al futuro, impegnandoci a continuare a fornire servizi di alta qualità e a sostenere lo sviluppo economico del territorio”.