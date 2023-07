Finali Scudetto CSI Umbria: Perugia e Corciano pronte a ospitare le sfide sportive

- pubblicità -

Perugia e Corciano si preparano ad ospitare le finali scudetto dei Campionati CSI, un evento di grande rilievo per il panorama sportivo umbro. Dal 12 al 16 luglio, 35 squadre di calcio a 5 e pallacanestro si sfideranno negli impianti della provincia di Perugia per conquistare i prestigiosi titoli.

Le finali scudetto coinvolgeranno diverse categorie, tra cui Open e Top Junior. Nel calcio a 5, saranno presenti 21 squadre della categoria Open, mentre nel basket saranno presenti 10 squadre della categoria Open e 4 squadre della categoria Top Junior. Inoltre, nel weekend del 15 e 16 luglio, si svolgeranno anche le competizioni di calcio a 5 per le attività paralimpiche, con la partecipazione di 10 squadre delle categorie Plus, SuperPlus e Baskin.

L’evento vanta il patrocinio dell’Assemblea Legislativa e della Giunta Regione Umbria, della Provincia di Perugia, nonché dei Comuni di Perugia e Corciano. Anche il CONI Umbria e il CIP Umbria sostengono attivamente l’associazione arancioblu.

La decisione di ospitare le finali scudetto in Umbria rappresenta un’opportunità importante per il Comitato territoriale di Perugia, che ha contribuito alla modifica delle regole di accesso alle finali, consentendo a tutte le squadre provenienti da diverse regioni italiane di partecipare all’evento. Questa fase sperimentale ha portato anche alla suddivisione delle discipline sportive in varie parti del territorio nazionale.

Il Comitato CSI di Perugia si augura che gli atleti e lo staff possano godere dell’ospitalità umbra, apprezzando la gastronomia locale e le attrazioni turistiche. Inoltre, le delegazioni avranno l’opportunità di partecipare ad uno dei momenti più entusiasmanti dell’anno per la regione: il celebre Umbria Jazz, che celebra quest’anno i suoi 50 anni.

L’Assessore Francesco Cocilovo del Comune di Corciano si dice onorato di poter ospitare un evento di tale portata e mette a disposizione le strutture del Comune per accogliere gli atleti e i partecipanti. L’obiettivo è promuovere una sana cultura sportiva e far scoprire loro le bellezze del territorio umbro.

Le finali scudetto dei Campionati CSI rappresentano un momento di grande eccitazione per gli atleti, le squadre e gli appassionati dello sport, e l’Umbria si prepara ad accoglierli con entusiasmo e ospitalità, offrendo un palcoscenico ideale per celebrare le imprese sportive e condividere i valori positivi dello sport.