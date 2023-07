Brunello Cucinelli riconosciuto dal Premio Joaquín Navarro-Valls

- pubblicità -

La Biomedical University Foundation ha recentemente annunciato il vincitore della prima edizione del prestigioso Premio Internazionale Joaquín Navarro-Valls per la Leadership e la Benevolenza. La personalità onorata con questo riconoscimento è Brunello Cucinelli, rinomato imprenditore italiano nel settore del lusso. La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Palazzo della Cancelleria a Roma, con la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo provenienti da vari settori.

Il Premio Internazionale Joaquín Navarro-Valls è stato istituito in occasione del trentesimo anniversario dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Questo prestigioso premio mira a celebrare personalità di spicco che si sono distinte per il loro contributo sociale, economico e istituzionale, dimostrando integrità, etica e leadership nel loro campo di attività.

La selezione del vincitore è stata affidata a una giuria composta da cinque esperti, tra cui Paolo Arullani, presidente della Biomedical University Foundation, Ferruccio De Bortoli, giornalista e saggista, Gianni Letta, membro dell’Advisory Board della Biomedical University Foundation, Mario Moretti Polegato, presidente di Geox, e Lucia Vedani, fondatrice e presidente di CasAmica Odv.

La motivazione della giuria per l’assegnazione del premio a Brunello Cucinelli è stata la seguente: “Brunello Cucinelli è un individuo sensibile e generoso, profondamente radicato nella sua terra d’origine. Come imprenditore, trasforma la sua forza morale in un inestinguibile desiderio di cercare la bellezza e di metterla al servizio degli altri. La sua gentilezza si riflette nella creazione di ambienti di lavoro che promuovono progetti di benevolenza e sostenibilità umana, rispettando sempre la dignità delle persone coinvolte”.

Brunello Cucinelli, nel ricevere il premio, ha espresso la sua gratitudine e ha sottolineato l’importanza di unire la leadership e la benevolenza. Ha sottolineato la necessità di promuovere una cultura del dono che generi un impatto sociale positivo e che ponga l’essere umano al centro delle proprie azioni, non solo nel contesto imprenditoriale, ma anche nel mondo accademico.

Il Premio Internazionale Joaquín Navarro-Valls per la Leadership e la Benevolenza rappresenta non solo un tributo a Joaquín Navarro-Valls e al suo significativo contributo alla Biomedical University Foundation e al Campus Bio-Medico, ma anche un progetto che guarda al futuro, ispirando una nuova generazione di leader impegnati nel perseguire il bene comune e promuovere una società migliore. Brunello Cucinelli si è dimostrato un meritevole destinatario di questo prestigioso riconoscimento, con il suo impegno costante a incarnare i valori della leadership e della benevolenza.