Insediamento del Consiglio Comunale di Corciano: Fratelli d’Italia annuncia consiglieri e ruoli

Lunedì scorso si è tenuto l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Corciano, rappresentando il risultato delle elezioni di maggio. Il gruppo politico di Fratelli d’Italia ha commentato l’avvio della consiliatura presentando i propri consiglieri eletti: Daniele Padovano, candidato Sindaco per il centro destra, Elena Ciurnella, Luca Camicia e Giuseppe Siciliano.

Con quattro consiglieri che promettono di apportare un contributo fattivo ai lavori del Consiglio, Fratelli d’Italia si impegna a rappresentare al meglio le istanze dei cittadini, offrendo ascolto e attenzione. “C’è molto lavoro da fare”, afferma il Gruppo consiliare, “e noi vogliamo poter dire la nostra, anche per senso di responsabilità verso coloro che ci hanno dato fiducia alle urne. Saremo un’opposizione forte e ferma sulle questioni più rilevanti, ma allo stesso tempo dialogante e collaborativa, nel rispetto dei ruoli.”

Durante la prima seduta del Consiglio, Daniele Padovano è stato indicato come capogruppo di Fratelli d’Italia, mentre Elena Ciurnella ha assunto il ruolo di Vice Presidente del Consiglio. Nei prossimi giorni, saranno definite le altre cariche legate all’insediamento delle commissioni, consentendo a Fratelli d’Italia, con i suoi quattro consiglieri eletti, di far sentire la propria voce in termini di rappresentanza.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Corciano e la presenza attiva di Fratelli d’Italia, si apre un nuovo capitolo per la politica locale, promettendo un confronto costruttivo e un impegno concreto per il bene dei cittadini.