Profumi d’autunno, novembre a San Mariano comincia con buon cibo e bella musica

A San Mariano è tutto pronto per l’evento “Profumi d’autunno”, una due giorni all’insegna del buon cibo e della bella musica. “Un paese che torna a vivere” sottolineano gli organizzatori di due cene-evento che si svolgeranno venerdì 4 e sabato 5 novembre 2022 al Palazzetto dello Sport di San Mariano. La cena si svolgerà su prenotazione (previsti menu adulti e menu bambini) con un ricco menu che richiama i profumi dell’autunno mentre il dopo-cena si svolgerà a ingresso libero per trascorrere una fantastica serata ballando con concerti dal vivo.

“Dopo anni di pandemia – aggiungono gli organizzatori – torniamo a condividere bei momenti insieme, come quelli della settimana Sanmarianese, come la convivialità delle sagre paesane”. I concerti si terranno nei due giorni a partire dalle 22.30: venerdì sera ci saranno gli 88 Folli mentre sabato sarà la volta della “Grazie Mille 883 Tribute Band”.

Per info 347 62 02 409.