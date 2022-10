Al via la nuova stagione degli Amici della Musica di Perugia e del Teatro Cucinelli di Solomeo

Solisti di fama internazionale, grandi orchestre e la consueta attenzione alla giovani generazioni: torna la stagione musicale della Fondazione Perugia Musical Classica onlus e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli di Solomeo. Si parte venerdì 21 ottobre, alle 20.30 al teatro Morlacchi, con il concerto inaugurale degli Amici della Musica di Perugia: in programma l’Ottetto in fa maggiore per fiati e archi op. post. 166 (D. 803) di Franz Schubert eseguito da un ensemble d’eccezione, con Lorenza Borrani e Maia Cabeza, violini, Max Mandel, viola, Nepomuk Braun, violoncello, Jon Mikel Martinez Valgañon, contrabbasso, Miriam Caldarini, clarinetto, Michele Fattori, fagotto, e Johannes Hinterholzer, corno. Domenica 13 novembre, alle 17.30, al via anche la nuova stagione del Teatro Cucinelli di Solomeo: sul palco l’Orchestra da Camera di Perugia con Andrea Lucchesini al pianoforte e la direzione di Fabio Maestri.

Il ricco cartellone – 31 appuntamenti fino a sabato 27 maggio 2023 – sarà come di consueto una preziosa vetrina per i giovani talenti del panorama concertistico italiano e internazionale. Ecco allora a febbraio – venerdì 24 alla Sala dei Notari – l’esibizione dei vincitori del 19° Premio “Leandro Roscini-Giancarlo Padalino” Martina Consonni, pianoforte, Giorgio Lazzari, pianoforte, e Giulia Rimonda, violino.

Sempre in questa direzione va segnalato l’atteso concerto di Alexander Malofeev, già giovanissimo trionfatore dell’ottava edizione del Concorso Cajkovskij nel 2014 e del Grand Piano Competition nel 2016, domenica 4 dicembre al teatro Cucinelli di Solomeo, e la coproduzione tra Fondazione Perugia Musica Classica onlus e Fondazione Brunello e Federica Cucinelli che, venerdì 3 marzo, porterà sul palco del Morlacchi il vincitore dell’ultimo Premio Paganini Giuseppe Gibboni, insieme all’Orchestra da Camera di Perugia.

Il Concerto di Natale per i 30 anni di Fondazione Perugia e il resto del cartellone fino a maggio 2023

Nel corso della stagione tra gli ospiti ci saranno Mikhail Pletnëv, Boris Petrushansky, Julian Rachlin, Enrico Dindo, Volker Jakobsen, Samuele Telari, il Trio Metamorphosi e Augustin Hadelich. Ancora, l’Orchestre des Champs-Elysees, la Filarmonica del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo con il pianista Giuseppe Albanese, e prestigiosi direttori come Riccardo Minasi e Philippe Herreweghe.

Concerto di Natale – con l’esecuzione del Magnificat in mi bemolle maggiore di Johann Sebastian Bach – mercoledì 14 dicembre nella Basilica di San Pietro, a Perugia, con l’ensemble Vox Luminis e il Freiburg Barockconsort diretti da Lionel Meunier, per un appuntamento che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni di attività di Fondazione Perugia.

In un anno che segna finalmente il ritorno in presenza di attività e progetti – come Musica per Crescere, la rassegna di mattinate musicali dedicata alle scuole – spazio anche ai Family Concert, pensati come momenti formativi per avvicinare ed educare le giovani generazioni all’ascolto, e alla nuova edizione del Festival Orizzonti, dedicato alla musica contemporanea (in versione winter, il 24 e 25 novembre, e spring, il prossimo maggio).