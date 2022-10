Cade dalla sedia a rotelle e si fa male alla testa, soccorso dagli agenti della Polizia di Stato

Mentre erano impiegati nell’attività di controllo del territorio in località Ellera, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso un’abitazione in soccorso di un uomo disabile che era caduto dalla sedia a rotelle battendo la testa.

Gli operatori avevano fermato due cittadini stranieri quando, al termine del controllo, la loro attenzione è stata attirata da una signora che, affacciatasi al balcone della propria abitazione, spaventata, chiedeva aiuto perché il marito disabile era caduto dalla sedia a rotelle e non riusciva a sollevarlo.

Gli agenti, a quel punto, sono saliti prontamente nell’appartamento dove hanno raggiunto l’uomo che, dolorante, presentava un evidente ematoma alla testa.

Dopo averlo rassicurato e messo in sicurezza, gli operatori hanno richiesto l’intervento del personale del 118 per le cure del caso.

Poco dopo, sul posto, è sopraggiunto anche il figlio dell’uomo che, dopo aver ringraziato i poliziotti per il tempestivo intervento, si è adoperato per prestare assistenza al padre in attesa dell’arrivo dei sanitari.