I ragazzi del Bonfigli si distinguono al Concorso online per Giovani Promesse dell’Associazione “Didattica.Mente” di Bergamo

Anche quest’anno alcuni alunni del Corso di Strumento Musicale dell’”Istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli” di Corciano hanno partecipato al Concorso Nazionale online “Giovani Promesse”, organizzato dalla “Associazione Didattica.Mente” di Bergamo. Tutti hanno riportato notevoli risultati, distinguendosi nelle varie categorie a cui hanno partecipato La classe di flauto traverso delle insegnanti Emanuela Dentini Simona Guerra, ha riportato come seconde classificate nella CategoriaTrio Annalisa Piccinelli IIAS, Greta Galli IIAS, Alisia Ferlin IICS. Ed ancora quarti classificati nella Categoria Duo: Federico Baldoni IIAS, Gabriele Barbarossa IICS.

Per quanto riguarda la Categoria solisti, al quarto posto si sono classificate Sensi Dessislava IIIAS; Olimpia Somaglia IIIAS e Luisa Jimenez Fretel IIIFS. La classe di violino della docente Stefania Bizzarri ha visto nella Categoria Trio terzi classificati Caterina Ferretti IIIFS, Matteo Cavallini IIDS, Maria Agnese Grenga IAS ed ancora Elisa Ransom IDS, Vittoria Nulli Pistelli IBS, Maria Agnese Grenga IAS ed infine Matteo Cavallini IIDS, Miriam Morsilli IICS, Maria Agnese Grenga IAS. Per la Categoria solisti primo classificato Matteo Cavallini IIDS e seconda classificata Maria Agnese Grenga IAS. Nella classe di pianoforte della prof. Patrizia Altomonte, al secondo posto nella Categoria solisti si è classificata Maria Eleonora Stoppa IIIES, mentre nella classe di chitarra seguita dall’insegnante Marco Zucchini per la Categoria Duo,Benedetta Caldarola IIBS e Simone Tinarelli IIBS hanno ottenuto il secondo posto, al pari di, Categoria solisti, Benedetta Caldarola IIBS e Riccardo Provenzani ICS.

“L’impegno dei ragazzi – sottolineano dalla scuola – è stato anche questa volta ammirevole, considerando la difficoltà nella registrazione dei brani rispetto ad una esecuzione in presenza. Si spera che questo sia l’ultimo anno in cui siamo costretti a privarci di una importante esperienza in presenza a livello formativo ed umano”