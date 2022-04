Una scelta di (fine) vita, il PD organizza l’incontro in presenza e su Facebook

Venerdì 22 aprile a Solomeo, presso la sala stampa Parco Don Alberto Seri (centro sportivo) alle 21 si terrà l’iniziativa Una scelta di (fine) vita, che fa parte del ciclo di incontri Le giornate dei diritti. Sarà presente Laura Santi consigliera generale ALC, giornalista, blogger La vita possibile; Marco Annoni coordinatore del Comitato Etico della Fondazione Veronesi, ricercatore; Francesca Ricci Dottoranda in Diritto Penale, attivista dell’Associazione Luca Coscioni.

Coordinano Ilaria Trampolini, delega sociale e cooperazione internazionale e Mario Pesciarelli, delega diritti civili e giustizia della segreteria del PD Trasimeno Corciano. Dopo la bocciatura del referendum proseguono i lavori del Parlamento sulla legge del fine vita, l’iniziativa nasce per informare e sensibilizzare in materia, tutti sono invitati a partecipare in presenza o sulla pagina Facebook PD Trasimeno