Politica: costituito a Corciano il comitato locale di Azione, il partito di Carlo Calenda

Lorenzo Gorgoglioni è il referente per il territorio di Corciano di Azione, il partito fondato dall’europarlamentare Carlo Calenda. “Ci interessa avere – spiega Gorgoglioni – un confronto aperto con tutti, non solo sui problemi, ma soprattutto sulle soluzioni. Dobbiamo passare dalla protesta alla proposta; dall’elenco delle cose che non vanno, a cosa fare praticamente per risolverle; dalla campagna elettorale permanente fatta di promesse impossibili, alla serietà ed alla sostanza delle cose”.

“Pensiamo che questo nuovo partito – aggiunge il referente per Corciano di Azione – che ha già migliaia di iscritti, possa essere la strada giusta per ridare slancio ai nostri territori ed alla nostra Italia. Anche moltissimi giovani stanno aderendo ad Azione, con l’entusiasmo di chi vuole valorizzare il merito e la qualità delle persone senza cedere allo scontro ideologico. L’Italia seria si alza in piedi, senza cadere nel sovranismo e nel populismo”.

Gorgoglioni informa che chi è interessato a condividere, parlare, approfondire e dire la sua su vari argomenti è il benvenuto, per qualsiasi informazione basta mandare una mail all’indirizzo: corcianoinazione@gmail.com.