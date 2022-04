Un successo per ‘Uovo d’artista’, simbolo di vita e strumento di valorizzazione turistica

“I più felicemente sorpresi sono stati i turisti, che hanno apprezzato la vivacità del Borgo e la validità della proposta . ‘Uovo d’artista’ si è confermato, per il sesto anno, un appuntamento di pregio, capace di ‘muovere’ pittori e decoratori ma anche tanti curiosi, oltre ai bambini ed agli adulti che si sono lasciati ispirare nei laboratori”. Lorenzo Pierotti, Vicesindaco del Comune di Corciano, commenta così il successo dell’appuntamento preparatorio alla Pasqua che il 10 aprile ha vivacizzato il centro storico.

Nelle botteghe aperte per l’occasione e non solo, lungo le vie e le piazze, una cinquantina di artisti hanno interpretato il simbolo pasquale per eccellenza, emblema di perfezione e di vita, proponendo le loro suggestioni su uova in terracotta, dall’altezza di 40 cm. La pittrice Silvia Peruzzi è risultata la vincitrice del premio da 100 euro messo a disposizione dell’associazione ARCAES, ha realizzato un’opera particolarmente apprezzata, votata a larga maggioranza dalla giuria popolare. “Un grazie sincero alla nostra Fiorenza Giannini ed a tutto il gruppo dei volontari – prosegue Pierotti – che con il suo contagioso entusiasmo è riuscita a mettere ‘tutti in riga’ tenendo le fila di un incontro che è ormai una consuetudine nel nostro territorio”.