Sport: è nato Corciano Rugby Club, primo open day per ragazzi dai 6 a 13 anni

“L’amministrazione del Comune di Corciano dà il benvenuto alla neonata società sportiva Corciano Rugby Club, che pensiamo possa essere attrattiva per il tessuto corcianese”. Così l’assessore allo sport Andrea Braconi (Associazionismo, Innovazione Tecnologica e Smart Corciano le altre deleghe – ndr) durante la presentazione nella sede municipale della Corciano Rugby Club. L’organismo, oltre ad aggiungersi all’ampio ventaglio delle realtà sportive presenti sul territorio, riempie un vuoto, perché eccetto esperienze effettuate da qualche classe dell’Istituto Bonfigli grazie a collaborazioni con la società Rugby Perugia, non esisteva ancora un Club istituzionalizzato. “Più che uno sport il Rugby è una scuola di vita – ha aggiunto Braconi – Forma il carattere e incita all’intesa e alla solidarietà. È la dimostrazione che ideali come lealtà, generosità, sacrificio, altruismo, impegno e amicizia sono alcuni dei principali valori di questo sport che, insegnati da piccoli resteranno per tutta la vita. Questo è il senso e la mission di questa nuova società che, come Comune di Corciano, non potevamo non condividere”.

Presenti all’incontro, tra gli altri, il Presidente del Comitato Regionale Umbro della Federazione Italiana Rugby Egiziano Polenzani, il Presidente della neonata società Sergio Speziali e il responsabile tecnico Giorgio Gabrielli, oltre ai dirigenti scolastici dell’Istituto “Benedetto Bonfigli” Daniele Gambacorta e della Direzione Didattica Pierpaolo Pellegrino. “La storia di questo progetto è corta e lunga – ha sottolineato il Presidente Speziali – perché parte da un’idea nata all’interno del Comitato regionale Rugby, ovvero portare questo sport in territori finora soltanto sfiorati ma non interessati direttamente. L’obiettivo, in sostanza è ampliare il bacino di conoscenza di questa disciplina. Perugia ha una realtà strutturata ed era il momento di estendere il raggio d’azione.Se tutto va bene con Corciano si completa quella linea ideale all’insegna delle società del rugby che, a diversi livelli, parte da Spoleto e passa per Foligno, Bastia-Santa Maria degli Angeli e Perugia”.

Sia Speziali che gli altri membri della società: oltre a Gabrielli, i consiglieri Roberto Cirimbilli e Giampaolo Biagini, hanno un’esperienza ultradecennale in questo sport e sono inseriti a livello personale e professionale nel corcianese. “Abbiamo il know how – aggiunge il Presidente – e siamo confortati tanto dall’accoglienza avuta nelle scuole che dall’interesse dimostrato dall’amministrazione. Ci rivolgeremo ai ragazzi dai 6 ai 13 anni, al momento è importante che la nostra proposta passi e trovi interesse, per questo abbiamo organizzato un open day che si terrà il 15 aprile alle 16:00 al campo ‘Parco dei Tigli di San Mariano. Il nostro sogno? Poter far lavorare presto 4 categorie”. “Il Rugby a Corciano ci mancava – conclude l’assessore Andrea Braconi – e quella qualità aggiunta che tutti cercavano e che finalmente è arrivata, può far alzare l’asticella su nuove prospettive sportive per formare i nostri giovani ad essere uomini. Siamo certi che gli istruttori qualificati della Federazione rugby potranno dare un valore a questa nuova realtà sportiva e da parte tutta l’amministrazione comunale va i nostri in migliori Auguri di inizio attività e buon Open day!”.