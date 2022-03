Corciano: A Mantignana la popolazione incontra gli amministratori

“Questo è il modo di fare politica che ci ha caratterizzato e ci caratterizzerà ancora di più in futuro, con l’obiettivo di costruire un modo di operare trasparente, dinamico e sempre vicino alla gente”. Così il vicesindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti, al termine dell’incontro con la cittadinanza svoltosi a Mantignana a cui ne seguiranno altri nel territorio comunale. “La partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di governo si è molto rafforzato in questo periodo – ribadisce – e nel futuro dovrà diventare un obiettivo ancora più stringente, lo dimostra il fatto che ieri eravamo presenti in tre membri della giunta (oltre al vicesindaco, gli assessori Francesco Mangano, Sara Motti e Andrea Braconi) e anche due consiglieri comunali, Franco Baldelli e Andrea Bacelli, residenti nella frazione.”

Si è parlato delle ultime iniziative intraprese, dettaglia in vicesindaco “del prossimo grande intervento, che è la realizzazione del nuovo campo sportivo in erba sintetica di ultima generazione, il cui cantiere partirà a breve, e soprattutto delle piccole questioni di vita quotidiana che grazie alle tante segnalazioni ricevute abbiamo già iniziato programmare”.

Queste le più significative: bitumazione di alcuni tratti di Via Leonardo da Vinci e Via Michelangelo e l’aumento dei giochi per bambini nell’area verde attrezzata. “Interventi che ci sentiamo di dichiarare realizzabili ed in tempi brevi – assicura Pierotti – mentre per altre problematiche, soprattutto si è parlato di rischio idrogeologico, saranno necessari veri e propri progetti specifici per programmare futuri interventi. La morale di ogni serata, comunque – conclude Pierotti – è il voler sempre di più stare tra la gente, perché soltanto così è possibile ricevere gli input più utili per una fattiva azione di governo del territorio”.

Monica Rosati

Ufficio Stampa Comune di Corciano