Al via la vaccinazione pediatrica volontaria anche nelle scuole del Perugino

Dopo le esperienze al Trasimeno e in Alto Tevere, dal primo febbraio la vaccinazione volontaria anti virus Sars Cov-2 per la fascia di età 5-11 anni partirà anche all’interno delle scuole del Distretto del Perugino e l’offerta sarà ampliata con l’apertura pomeridiana (dal lunedì al venerdì) presso il punto vaccinale di Solomeo, che si va ad aggiungere a quella già attiva al Poliambulatorio Europa di Perugia.

Martedì 1 febbraio le prime vaccinazioni, coordinate dal direttore del Distretto Alfredo Notargiacomo, si terranno nel pomeriggio presso la sala della Fondazione Sant’Anna di Perugia per gli studenti dell’Istituto comprensivo Perugia 3. Il giorno successivo, mercoledì 2 febbraio, sono in programma presso la palestra della scuola di Torgiano, per gli iscritti all’Istituto comprensivo Torgiano – Bettona, mentre sono in via di definizione le date per le altre scuole del territorio.

Anche nel Distretto dell’Alto Chiascio a breve partirà la vaccinazione pediatrica organizzata in collaborazione con le scuole. In questo caso le sedute non saranno effettuate all’interno dei singoli istituti ma sono in programma due aperture suppletive presso i punti vaccinali del territorio. Saranno effettuate domenica 6 febbraio (dalle ore 8,30 alle 19,30) a Gubbio e domenica 13 febbraio (stesso orario) a Gualdo Tadino; dopo 21 giorni saranno replicate per la seconda dose. Le prenotazioni per queste due sedute saranno prese direttamente dalle scuole ed il direttore del Distretto, Paola Tomassoli, ha già confermato la pre-adesione di circa 380 studenti del territorio.

Prenotazioni in corso anche nel territorio dell’Assisano dove il direttore Ilaria Vescarelli sta organizzando le sedute vaccinali all’interno delle scuole, che partiranno nei prossimi giorni. Stessa cosa anche nella Media Valle del Tevere con il direttore Luigi Sicilia che ha già concordato il sistema di prenotazione con i dirigenti scolastici. In tutti i Distretti la normale attività di vaccinazione pediatrica resterà inalterata.