The Space Cinema Park: “Jungle Cruise” il live action Disney torna in proiezione

“Jungle Cruise” il live action Disney, basato sull’omonima attrazione dei parchi Walt Disney, ritorna in proiezione nelle sale di tutti i The Space Cinema domenica mattina e nei giorni festivi con il rendez-vous dedicato alle famiglie.

Il lungometraggio “Jungle Cruise” è ambientato nei primi anni del 1900 e racconta la storia di Frank (Dwayne Johnson) capitano di un piccolo battello noto come La Quila. Frank accetta di accompagnare due esploratori inglesi, Lily Houghton (Emily Blunt) e suo fratello McGregor (Jack Whitehall), nella selvaggia giungla amazzonica. L’obiettivo della spedizione dei due fratelli è quello di riuscire a trovare un antico albero dalle straordinarie capacità curative. Tra pericoli ed incontri inaspettati i tre protagonisti dovranno fare i conti con gli spietati rivali tedeschi.

Il circuito raccomanda la prenotazione online per assicurarsi il posto in sala ed evitare assembramenti negli spazi comuni. Per conoscere i prossimi titoli in programmazione e prenotare il proprio posto in sala è possibile visitare la pagina ufficiale sul sito The Space Cinema al link:https://www.thespacecinema.it/iniziative/cinema-park.