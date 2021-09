Nel borgo di Corciano tutti innamorati con il “KISS PASS”

In molti si sono recati a Corciano questo fine settimana per prendere il “KISS PASS”, nonostante il tempo incerto.

In occasione, infatti, dell’inaugurazione della sua passeggiata dei baci “Passeggiata delle Mandorle”, il Comune di Corciano ha creato un evento unico dedicato al bacio e agli innamorati: Kiss Pass. Per due giorni il borgo di Corciano ha ospitato eventi, rassegne, incontri, scenari e allestimenti a tema, musiche e spettacoli, tutto dedicato al “bacio”, ideati dalla designer Cinzia Verni e accompagnati dall’offerta letteraria della Bertoni Editore.

Grazie ai recenti interventi di ristrutturazione realizzati dal Comune di Corciano, il borgo umbro ha recuperato la suggestiva Passeggiata delle Mandorle, il viale del borgo conosciuto come meta degli innamorati grazie alla sua atmosfera romantica e appartata.

In tantissimi hanno preso parte a questi due giorni dedicati all’amore e al romanticismo, tra presentazioni di libri, musiche e balli.

Un grande lavoro di squadra, realizzato anche grazie al supporto di Barbara Paltriccia; Ambra Cirinei; Ubaldo Cappannelli; Alberto Trombetta, dell’ufficio cultura e turismo del Comune di Corciano.

Grande successo per il TRITONE DUO, composto da Umberto Ugoberti fisarmonica, Maurizio Costantini contrabbasso. L’evento si è concluso sabato sera con DUETTANGO, OMAGGIO A ASTOR PIAZZOLLA in Piazza dei Caduti, un’esibizione di tango dei maestri Sara Lupparelli e Byron Torres della Scuola Officine Creative Orvietane accompagnata dalle note di Paolo Bartoni e Leopoldo Calabria.

Ad aggiudicarsi il premio come foto più romantica del concorso BACI E BUOI DEI PAESI TUOI, che ha visto protagonisti gli scatti d’amore di ogni spazio e di ogni tempo, è stata una coppia storica del borgo corcianese, composta da Piero e Peppina (famiglia Boccio).

Un evento raffinato, che già alla sua prima edizione ha riscosso un grande successo di pubblico, e che è destinato a diventare un vero e proprio appuntamento fisso per il borgo di Corciano.