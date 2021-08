Offerte di lavoro, accordo tra “Somministrazione lavoro” e Ordine dei commercialisti di Perugia

È stato sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo d’intesa tra l’agenzia di lavoro interinale “Somministrazione lavoro srl” del capoluogo umbro e l’Ordine dei commercialisti di Perugia, i cui punti principali sono la possibilità di offrire ai propri clienti, da parte dei commercialisti iscritti all’ordine, i servizi di ricerca e selezione di personale e la somministrazione di lavoro. In concreto l’accordo mira ad una maggiore collaborazione tra l’agenzia del lavoro e gli iscritti all’ordine che segnaleranno le realtà imprenditoriali interessate al servizio di ricerca e selezione e di somministrazione. L’obiettivo finale, infatti, è quello di individuare candidati in grado di portare un reale valore aggiunto all’azienda che è alla ricerca di personale, sia per le competenze già acquisite o da acquisire, sia per le potenzialità che possano esprimere all’interno del contesto organizzativo e di rendere la possibilità di utilizzare la somministrazione, nei casi consentiti dall’ordinamento, a condizioni vantaggiose.

“La ricerca e la selezione avvengono attraverso un processo articolato – spiega Roberto Girolmoni, consulente del lavoro e presidente di ‘Somministrazione lavoro srl’ –: la job description, ovvero la descrizione della posizione del ruolo professionale richiesto, l’analisi del contesto organizzativo, la fase di recruiting con la pubblicazione di annunci su siti specializzati, la ricerca su data base e l’attivazione di specifici canali di reclutamento territoriali, la fase di selezione con lo screening curriculare in base alle competenze definite, i colloqui telefonici ed individuali, i video-colloqui, le interviste comportamentali, le possibilità di somministrare dei test psicoattitudinali e le analisi di competenze soft, vale a dire quelle riguardanti le qualità personali e attitudinali del candidato. E, inoltre, gli strumenti innovativi utilizzati ci consentono rapidità di servizio, affidabilità e condivisione delle fasi del processo con ogni cliente”.

Per quanto riguarda, invece, la somministrazione di lavoro, il servizio offre la fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato, staff leasing, o a termine. Quest’ultima forma sostituisce i ‘vecchi’ contratti di lavoro interinale. “Nella somministrazione di lavoro – aggiunge Girolmoni – l’impresa utilizzatrice esercita a tutti gli effetti potere di direzione e controllo sul lavoratore, ma allo stesso tempo viene sollevata da oneri ed adempimenti amministrativi. Quest’ultimi, infatti, compresi i pagamenti retributivi, sono espletati da noi e i dipendenti non sono computati nell’organico aziendale”.

La convenzione, dunque, comporta dei vantaggi economici e non solo sia per gli iscritti all’Ordine dei commercialisti di Perugia sia per i loro clienti. “I clienti dei vari studi di commercialisti hanno tutti i benefici che comporta avere dei dipendenti in somministrazione – ribadisce il presidente Roberto Girolmoni –, a condizioni favorevoli, grazie alla nostra struttura snella e flessibile. I vari studi, invece, rimangono il punto di riferimento per i loro clienti, aumentando così la fidelizzazione”.

Nel frattempo, prosegue la ricerca di vari profili professionali. Ecco gli annunci di lavoro della settimana rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03:

Un\a responsabile ufficio acquisti full time per importante azienda operante a Passignano sul Trasimeno nel settore metalmeccanico. La risorsa, riportando alla direzione di stabilimento, dovrà occuparsi dell’approvvigionamento di materie prime, semilavorati, materiali di consumo in accordo ai tempi dettati dal piano di produzione, gestendo in modo efficiente ed efficace i fornitori in termini di tempi di approvvigionamento, qualità e costi. I requisiti richiesti sono laurea in indirizzo tecnico, esperienza all’interno dell’ufficio acquisti di almeno 10 anni, spiccata attitudine commerciale, relazionale e negoziale, orientamento al risultato e problem solving. Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato;

Un\a assistente alla clientela per azienda di Castiglione del Lago. Sono necessari ottima conoscenza del pacchetto office, buona conoscenza del software Zucchetti ed esperienza nella mansione minima. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

Un\a addetto\a ufficio acquisti full time per importante azienda di Perugia. I requisiti richiesti sono diploma tecnico ed esperienza nella mansione minima. Si offre contratto a tempo determinato per sostituzione maternità;

Un\a saldatore\rice per importante azienda operante a Deruta nel settore agricolo. È richiesta esperienza pregressa nella mansione di almeno un anno. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda;

Un\a addetto\a al banco gastronomia full time per realtà imprenditoriale operante a Perugia nel settore alimentare. I requisiti richiesti sono esperienza minima nella mansione e disponibilità a lavorare nel weekend. Si offre contratto a termine con successivo inserimento diretto in azienda;

Un\a gruista\operatore di autogru per azienda operante a Perugia nel settore trasporto. La risorsa deve avere un’esperienza pregressa nella mansione di 2 anni, la patente C e il patentino per la conduzione di gru. Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo indeterminato.

Chi è interessato può contattare l’agenzia al numero 075.9486092, sulla pagina di Facebook Somministrazione lavoro srl o su quella di LinkedIn, oppure può consultare il sito web www.somministrazionelavoro.com.