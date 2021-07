Tornano i centri estivi a Corciano, calendario in continuo aggiornamento

Anche quest’anno il Comune di Corciano offre un programma articolato di centri estivi sul territorio, così da favorire le esigenze delle famiglie sul cammino di ritorno ad una piena normalità. E’ l’assessore alla pubblica istruzione e coesione sociale, Sara Motti, a dettagliare le modalità organizzative di un servizio sempre atteso tanto dai genitori che dagli stessi ragazzi.

“Per aiutare la comunità ad orientarsi nel ventaglio di offerte dei Centri Estivi attivi o da attivare nel Comune – spiega – credo sia utile presentare un elenco dettagliato con luoghi, orari e contatti telefonici. In ogni caso – aggiunge – l’utenza può fare riferimento anche al sito ufficiale dell’ente, dove è stato pubblicato l’elenco delle attività (https://www.comune.corciano.pg.it/articolo/centri-estivi-2021)”. Il calendario è in costante aggiornamento. “L’elenco che abbiamo ad oggi – spiega ancora Sara Motti – può essere ulteriormente ampliato. Teniamo conto, inoltre, che alcune attività si svolgeranno sugli spazi comunali, altre impiegheranno zone curate dagli stessi gestori. Saranno loro stessi, comunque, – conclude – a fornire tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione una volta contattati”. Questo, al momento, l’elenco delle attività per l’estate 2021:

Associazione culturale “Le Onde” al parco Boschetto e gli spazi della scuola media del Girasole dal 5 luglio al 13 agosto, dal lunedì al venerdì delle 7:45 alle 13:30, per i bambini dai 6 ai 12 anni. Per iscriversi contattare il numero 3389160684 o tramite l’indirizzo mail info@teatroleonde.it.

IQBAL spazio giovani – Asad laboratori creativi-escursioni giochi di squadra dal 5 luglio al 30 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, per iscriversi contattare il numero 3465014937.

Gr.est/centro estivo parrocchia di Mantignana oratorio Don Bosco dal 14 giugno al 2 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00, per i ragazzi dai 9 ai 17 anni. Per iscriversi contattare il numero 3404006875 o all’indirizzo mail pigomarco@gmail.com.

Gr.est/centro estivo parrocchia di Migiana area verde – circolo Acli Migiana dal 14 giugno al 2 luglio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00. Per iscriversi contattare il numero 3404006875 o l’indirizzo mail pigomarco@gmail.com.

Il Mondo di Tabata, via Ciro Menotti 70 San Mariano, dal 5 luglio al 27 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00, per i bambini dai 3 mesi ai 6 anni. Per iscriversi contattare il numero 3395334445 o l’indirizzo mail federicadamiani@alice.it.

Gli Orsetti Chiacchieroni Summer, via Campanella 18 Corciano, dal 5 luglio al 6 agosto e dal 23 agosto al 3 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:30, per i bambini dai 0 ai 5 anni. Per iscriversi contattare l’indirizzo mail orsettichiacchieroni@libero.it.

A.s.d. Ellera calcio in via G. Di Vittorio stadio comunale (G. Fioroni) a Ellera dal 28 giugno al 30 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 per i bambini dai 5 ai 15 anni. Per iscrizioni contattare il numero 3346871982 o l’indirizzo mail elleracalcio1981@gmail.com.

Hippocampus Valmarino 2021, scuderia Valmarino (Taverne di Corciano) dal 14 giugno al 10 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30, per i bambini dai 5 ai 14 anni. Per iscrizioni contattare il numero 075/6978460.

Campus estivo Mantignana progetto Ge.Z presso scuola primaria Mantignana, dal 28 giugno al 16 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 per i ragazzi dai 6 ai 13 anni. Per iscriversi contattare il numero 3487356356.

Centro Estivo Giamburrasca in Via Fosse Ardeatine 16, dal 28 giugno al 13 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14:00, per i bambini dai 0 ai 5 anni. Per iscriversi contattare il numero 3471535884.

Smar Camp agli impianti sportivi di San Mariano in via Cattaneo, dal lunedì al venerdì, 14 giugno al 13 agosto. Per iscriversi contattare i numeri 3925535241 o 2473191390.

Centro Estivo dell’Unicorno in via Niccolini 19, dal 14 giugno al 3 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 15:00, per i bambini dai 3 ai 14 anni. Per le iscrizioni contattare il numero 3442931780 o l’indirizzo mail georgiacagneti@gmail.com