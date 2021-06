Boom di accessi al nuovo sito istituzionale del Comune di Corciano

“E’ un anno preciso che è stato rifatto il sito del Comune di Corciano che risponde alle linee guida di design per i siti web della Pubblica Amministrazione. Lo scopo era soprattutto renderlo più semplice, fruibile e facilmente utilizzabile anche con il telefonino ed i primi dati ci stanno dando ragione”. L’assessore all’innovazione tecnologica, Andra Braconi, è davvero soddisfatto. Il sito https://www.comune.corciano.pg.it/ ad un anno dall’avvio del monitoraggio dei dati sta registrando davvero un boom di accessi.

“Volendo parlare di numeri – prosegue l’assessore – siamo davanti ad oltre 440mila visualizzazioni in 12 mesi, per più di 72.00 utenti. Il dato più importante – spiega ancora – è che abbiamo notato che si stanno utilizzando le nuove tecnologie che noi volevamo appunto spingere”.

Al di là, comunque, della mera statistica, dice ancora Andrea Braconi, una analisi più approfondita e dettagliata avrà come diretta conseguenza quella di “sviluppare nuove piattaforme e nuovi servizi. Ci siamo confrontati anche con molti utenti che utilizzano il portale – conclude – per modificare le criticità che si erano presentate all’inizio. Per me, tuttavia, questo non è certo un punto di arrivo, ma di partenza”. Tutte le statistiche riguardanti il sito sono pubblicate e pienamente fruibili nel portale stesso.