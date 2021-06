Pattinaggio: con Noemi Biondi a San Mariano è nata una stella

Si è conclusa la prima edizione degli Italian Roller Games, Campionati italiani di Federazione che racchiudono tutte le discipline del pattinaggio, giocati al RDS Stadium di Rimini, dal 12 al 16 giugno. La società pattinaggio artistico San Mariano si aggiudica il terzo posto sul podio nella categoria Allievi B femminile. Per la disciplina artistica, infatti, Noemi Biondi conquista la medaglia di bronzo contro ben 43 pattinatrici qualificate, con un programma short perfetto e un programma lungo all’altezza delle aspettative.

Nella prima gara short program, lunedì 15 giugno, Noemi è scesa in pista fasciata dal body rosa: una ragazzina minuta, l’aria fragile smentita subito dalla performance. La giovane, sfoderando nervi d’acciaio, non si è lasciata schiacciare dal livello della competizione e delle avversarie volando sui pattini sulle note di “Arrival of the Birds”, con tutta la leggiadria e la determinazione dei suoi dodici anni. Uno spettacolo emozionante per il pubblico di Rimini che l’ha applaudita ripetutamente e premiato dalla giuria con un punteggio che la piazza in quarta posizione nella classifica parziale.

Martedì 16 nell’ultimo gruppo, a scendere in pista nella gara del lungo si sono concentrate le pattinatrici più forti. La gara è seguita dal pubblico in presenza e a casa, tramite la diretta streaming. La posta in gioco era alta e Noemi ha volato ancora più alto. Nel suo costume da pettirosso ha pattinato in maniera sublime e nonostante un piccolo errore ha preso un punteggio altissimo sfiorando 8.0 e superando le avversarie. Noemi ha coronato un sogno costruito giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento con sacrificio e determinazione. Un grande inizio per un sogno che continua grazie alla famiglia che la segue e allo staff che la allena con passione.