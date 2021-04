Rifiuti, gli incivili colpiscono ancora e i condomini sono sul piede di guerra

Ci risiamo. I rifiuti abbandonati dagli incivili (pochi) tornano a rovinare la vista e l’olfatto dei cittadini (molti) che invece rispettano l’ambiente e il prossimo. Siamo ancora nel condominio di Via Petri a San Mariano, di cui abbiamo già raccontato in altre occasioni. Decine le segnalazioni che ci arrivano regolarmente così come arrivano al gestore TSA e al comune di Corciano ma, nonostante gli articoli, le multe e altre azioni intraprese, la situazione non migliora. Nella galleria fotografica vi mostriamo la situazione immortalata in varie ore del giorno e da varie angolazioni. Uno spettacolo indegno per il quale non si comprende come i responsabili non provino alcuna vergogna.



“Buongiorno – ci scrive una lettrice – ci siamo sentiti qualche tempo fa per la questione rifiuti in via Petri a San Mariano. Come può ben vedere nulla è cambiato, anzi. Come già detto oltre alle tante belle cose del Corcianese credo sia giusto anche sottolineare che noi qui viviamo in una grande discarica a cielo aperto e proprio sotto ai nostri occhi. Questo è lo spettacolo che vediamo tutte le mattine appena apriamo la finestra, nel cortile dove dovrebbero giocare i nostri figli. Tutti sono al corrente di questa situazione ma nessuno, fa nulla per porvi rimedio. SIAMO STUFI”.

Abbiamo raggiunto telefonicamente l’assessore Carlotta Caponi per sapere se fosse al corrente della situazione e questo è quello che ha risposto: “Conosciamo a menadito le dinamiche di Via Petri. Abbiamo fatto e stiamo facendo tutto quanto in nostro potere; anche di più. Quando era consentito abbiamo realizzato assemblee in loco, abbiamo installato telecamere per beccare i furbetti dell’abbandono dei rifiuti, abbiamo multato, abbiamo fatto ricorso ad appostamenti diurni e notturni della guardia ecologica oltre a ricorrere a raccolte suppletive dei rifiuti abbandonati da parte di Tsa”.

“Siamo in contatto telefonico costante – ha detto ancora Caponi – con l’amministratore del condominio e alcuni condomini esasperati! E nonostante tutto questo c’è chi, incurante del decoro urbano (peraltro davanti alla propria abitazione!) e delle multe, continua imperterrito ad abbandonare i propri rifiuti sul piazzale del condominio. Ma noi non demordiamo e continuiamo a monitorare la situazione e a multare! È inaudito che chi si comporta correttamente debba sopportare tutto questo: noi non li abbandoniamo!”.