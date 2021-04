“Un partito di prossimità”, il PD di Corciano convoca il congresso elettivo

Si terrà domenica 11 aprile, il Congresso del Partito Democratico di Corciano per la definizione del nuovo progetto politico del partito umbro e l’elezione del nuovo gruppo dirigente locale, provinciale e regionale.

Visto il Regolamento recentemente approvato dal Commissario regionale Rossi l’assemblea dei iscritti del Partito Democratico di Corciano si confronterà sulle diverse proposte politiche, a sostegno delle candidature presentate, in modalità telematica, per poi procedere alle votazioni in presenza presso la sede Pd di Ellera nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria.

Un Partito di prossimità è questo il titolo del documento che sarà alla base del confronto congressuale locale e che trae spunto dalle indicazioni del nuovo segretario Letta. Un Partito capace di tenere insieme “anima” e “cacciavite”: i nostri valori, le nostre idee e gli strumenti, una organizzazione adeguata a realizzarli.

C’è ancora e per fortuna un Partito Democratico vivo nei territori, che vuole far tesoro degli errori commessi nel recente passato e guardare al futuro ritenendo il congresso l’unica strada per un confronto ampio, condiviso a partire dai nostri iscritti, dai territori, per definire identità, progetto e un nuovo gruppo dirigente del Partito Democratico dell’Umbria. Del resto, dopo aver perso tutto ciò che c’era da perdere come possiamo, alcuni di noi ancora pensare, di continuare in questo modo, di non essere messi in discussione ovvero di di ricercare un unanimismo di facciata che non risolve alcun problema.

Con queste motivazioni gli iscritti del Partito Democratico di Corciano ritengono fondamentale questo appuntamento per consolidare un percorso politico e programmatico avviato appena una anno fa nel nostro territorio e con l’ambizione di poter contribuire a colmare con le nostre idee le immense “praterie” lasciate dal mal governo del centrodestra, rimettendo al centro della scena politica Umbra, il Partito Democratico.