Riapertura della scuola in sicurezza, a Corciano programmate le riunioni operative

Previste mercoledì 7 e giovedì 8 aprile, rispettivamente per la Direzione Didattica e l’Istituto Comprensivo, due diverse riunioni con Emilio Abbritti del nucleo epidemiologico regionale. Il Dal titolo “Riapertura della scuola in sicurezza. Il piano scuola nella fase 3”, sono rivolti ai rappresentanti dei genitori e ai docenti, contattati dalla scuola.

“Siamo felici – spiega Sara Motti, Assessore alla Scuola – di poter organizzare un incontro del genere, che mostra come ci sia voglia di ripartire e riaprire le scuole nella più completa sicurezza dopo i tanti investimenti fatti dall’amministrazione per il settore scolastico. Ringrazio di cuore il Dott. Abbritti che ha dato la sua disponibilità, mettendosi a disposizione di docenti e genitori per spiegare e rispondere”.