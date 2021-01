Rifiuti abbandonati: i residenti segnalano con foto

Da oltre un mese si stanno accumulando rifiuti in quella che comincia ad essere una vera e propria discarica a cielo aperto. La segnalazione arriva da alcuni residenti di San Mariano che ci inviano le foto che vi mostriamo, scattate sabato pomeriggio intorno alle 17.00.

I rifiuti segnalati si trovano, come detto, in zona San Mariano lungo la strada parallela al di sotto del parcheggio del CVA, di fronte a via Gobetti.

A quanto pare alcuni rifiuti si trovano lì da tempo, mentre altri sono stati depositati con il passare delle settimane.

Biasimando l’inciviltà di chi compie queste azioni, i residenti sperano che presto si intervenga per ripristinare il buono stato della zona.