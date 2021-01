Pegaso 2000: Roberto Faraghini nuovo responsabile delivery

Pegaso 2000, società leader nel panorama dell’Information Technology italiano in ambito Credit Finance, Finanza Agevolata e Money Market, ha nominato Roberto Faraghini come nuovo Responsabile Delivery, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita intrapreso dall’azienda nel mondo Banking.

«L’opportunità di collaborare con Roberto ci rende particolarmente orgogliosi. La sua lunga esperienza, in qualità di manager di un’importante multinazionale del settore, ci consentirà di mantenere gli elevati standard qualitativi che da più di venti anni caratterizzano i nostri prodotti, di continuare con il percorso di crescita che abbiamo intrapreso e di affacciarci in nuovi ambiti funzionali del mondo Finance. Un ulteriore elemento di sicuro valore che darà rinnovato entusiasmo in un momento così difficile», ha commentato Franco Cicogna, Amministratore Unico di Pegaso 2000. «Roberto occuperà il ruolo di Delivery Manager, sostituendo gradualmente Monica Ambrosi, che lascerà nei prossimi mesi Pegaso 2000 per godersi il meritato traguardo della pensione. A entrambi auguriamo buona vita personale e professionale e grazie di fare (o aver fatto) parte di questa nostra “famiglia”».

Roberto Faraghini inizia la sua carriera in Mediosystem, per poi passare a Engineering Ingegneria Informatica, dove matura una lunga esperienza e ricopre via via ruoli crescenti. Dal 1998 è responsabile di progetto e dal 2002 responsabile unità produttiva per il Gruppo Monte dei Paschi di Siena (MPS). Quattro anni dopo diventa Direttore Tecnico della divisione System Integration area Banking & Insurance dove si occupa di coordinare attività progettuali per vari clienti quali Gruppo MPS, Gruppo Mediobanca, Consorzio Triveneto-Bassilichi e Banca Mediolanum. Nel 2018 oltre a essere Direttore Tecnico ricopre anche il ruolo di Responsabile Commerciale per la stessa divisione, svolgendo attività di accounting a 360 gradi sia per gli aspetti commerciali, sia per gli aspetti tecnici, progettuali e di servizio per clienti quali, tra gli altri, American Express Italia, AXEPTA (BNL Gruppo BNP Paribas) e Gruppo NEXI.