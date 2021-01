Incidente al curvone della Trinità: auto si ribalta, conducente illeso

Potrebbe essere il fondo stradale ghiacciato la causa di un incidente che si è verificato oggi intorno all’ora di pranzo lungo la salita del Colle della Trinità. Una Fiat 500L si è adagiata sul fianco mentre percorreva la strada provinciale in corrispondenza del cosiddetto “curvone”.

Alcuni automobilisti che transitavano in quel momento si sono fermati per prestare soccorso e chiamare aiuto. Sono intervenuti i vigili del fuoco per il ripristino della vettura e un’ambulanza che ha portato il conducente dell’auto al pronto soccorso per accertamenti.