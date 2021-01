ASSOGAL Umbria, Eridano Liberti è il nuovo presidente

Eridano Liberti, Presidente del GAL Media Valle del Tevere e Sindaco di Torgiano, è il nuovo Presidente di ASSOGAL UMBRIA; eletto nella seduta del 21 gennaio 2021, succede a Giuliana Falaschi, Presidente del GAL Alta Umbria.

L’ASSOGAL è l’associazione che riunisce i cinque Gruppi di Azione Locale umbri e ha come obiettivo la realizzazione di iniziative comuni e di progetti di cooperazione territoriale tra le aree dell’Alta Umbria, Media Valle del Tevere, Valle Umbra-Sibillini, Trasimeno-Orvietano e Ternano. Le cariche dell’associazione sono a titolo onorifico e l’incarico di Presidente è ricoperto a rotazione dai presidenti dei cinque GAL.

Sono onorato di ricoprire questa carica – ha dichiarato Eridano Liberti – e mi impegnerò a guidare ASSOGAL UMBRIA con impegno e con l’entusiasmo che riservo ad ogni nuova sfida.

“Le risorse comunitarie – dichiara il neo-presidente – rappresentano lo strumento più importante per lo sviluppo dei nostri territori, pertanto una efficace cooperazione tra i GAL può costituire un momento di crescita per tutta la Regione e un valido aiuto per le istituzioni, i cittadini e le imprese, soprattutto in questo periodo così complicato e difficile per tutti”.

“Sebbene nell’ultimo anno sia profondamente mutato l’ambiente in cui ci troviamo ad operare – prosegue Liberti – l’obbiettivo che cercherò di perseguire è quello di stimolare soluzioni alternative all’attuale crisi, proponendo nuovi modelli di sviluppo e collaborazione. Dal mio punto di vista è prioritario sostenere le imprese della nostra Regione nelle sfide che devono affrontare per mantenere la propria competitività e per accedere a nuovi canali commerciali. Al contempo, è importante, continuare a promuovere l’Umbria come destinazione turistica di qualità, in vista di una ripresa futura che auspichiamo essere vicina”.

È proprio in quest’ottica che ASSOGAL UMBRIA ha organizzato la partecipazione delle imprese umbre a Artigiano in Fiera LIVE, la più importante piattaforma multicanale d’Europa destinata alla vendita on line di prodotti artigianali ed agroalimentari di qualità, e a TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO vetrina virtuale e marketplace di Slow Food. Una grande opportunità per le imprese umbre che in questo modo avranno la possibilità di accedere ad un mercato vastissimo e profilato, potendo contare inoltre su una importante macchina promozionale.

“Aggiungo che tra le altre iniziative portate avanti da ASSOGAL UMBRIA – conclude Liberti – ci sono partecipazione a fiere digitali e un progetto volto al rilancio del comparto della ristorazione umbra e della produzione agroalimentare del territorio attraverso la creazione di un circuito composto da ristoranti ed agriturismi denominato Gustum”.