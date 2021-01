Sanità: una app per trovare accesso ai pronto soccorso dell’Umbria

Visualizzare su mappa i pronto soccorso umbri più vicini per scegliere quello che consente di avere la prestazione nel minor tempo possibile, grazie alla possibilità di vedere il numero di persone sia in cura che in attesa: permette di fare questo ‘SanitApp’, la nuova app della Regione Umbria. “Un primo contenitore digitale cui ne seguiranno altri per inserire sempre più servizi sanitari con l’obiettivo di semplificare l’accesso alla salute dei cittadini”, hanno sottolineato l’assessore regionale alla salute Luca Coletto e quello allo sviluppo economico Michele Fioroni in una video conferenza stampa. Insieme a loro anche il direttore regionale alla salute Claudio Dario, l’amministratore unico di Umbria Salute Giancarlo Bizzarri e l’amministratore unico di Umbria Digitale Fortunato Bianconi.

“Il futuro è l’innovazione digitale nella sanità e lo è quindi questa app, diffusa a livello nazionale ma una novità per l’Umbria” ha commentato Coletto che poi ha affermato che “sarà di importanza vitale per tutti gli umbri ma anche per coloro che si trovassero nel territorio regionale e avessero bisogno di raggiungere in emergenza i pronto soccorso umbri”. Un servizio, come ha poi ricordato Fioroni, che rientra nel progetto di fusione avviato delle società Umbria digitale e Umbria salute. E che rappresenta “un primo passo per la digitalizzazione che riguarda la sanità e che anticipa anche un numero più ampio di servizi che implementeremo di volta in volta nella piattaforma”.

Per l’assessore, inoltre, rappresenta anche “la testimonianza di una visione sempre meno compartimentale degli assessorati regionali ed è frutto di una collaborazione che è una vera rivoluzione”. Francesco Azzola, che ha contribuito a creare ‘SanitApp’, ha infine spiegato il funzionamento dell’app “semplice ed intuitiva” scaricabile nelle versioni per Android e Iphone e disponibile anche in inglese. Nella parte superiore trova spazio la cartina del territorio umbro con tutti i pronto soccorso della regione, mentre in quella inferiore c’è una lista che li ordina per distanza da dove si trova l’utente. Per ogni pronto soccorso si trovano poi i dettagli dei pazienti in cura, divisi per codici colore, con i relativi tempi di attesa.