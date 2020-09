Mette la refurtiva nello zaino, taccheggiatore denunciato

Personale della Squadra Volante, su richiesta della Sala Operativa della Questura di Perugia, interveniva presso un noto centro commerciale situato nel corcianese, dove veniva richiesto l’intervento della Polizia di Stato a causa di un furto subito.

All’arrivo della Volante l’uomo, un cittadino romeno di 39 anni veniva trovato in possesso di uno zaino di considerevoli dimensioni con all’interno oltre una ventina di prodotti, da shampoo a creme, da dentifrici a prodotti per il corpo, per un valore di oltre 100 euro.

Il soggetto veniva scoperto da personale dell’anti taccheggio nell’intento di trafugare dagli scaffali i prodotti suddetti ed inserirli nello zaino.

Arrivato alle casse, il soggetto, provvedeva a pagare solamente i prodotti visibili depositati nel carrello della spesa ma non quelli presenti nello zaino.

Una volta oltrepassata la cassa di pagamento ed avvicinata la porta di uscita il soggetto veniva avvicinato da personale del centro commerciale, il quale nel contempo aveva provveduto ad allertare Sala Operativa della Questura, chiedendo all’uomo di poter verificare il contenuto dello zaino.

L’uomo, vistosi scoperto estraeva spontaneamente tutto il materiale trafugato restituendolo al responsabile dell’esercizio.

Dopo gli accertamenti del caso veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato furto.