Tari 2020, il Comune precisa le modalità per il pagamento

In questi giorni – si legge nella pagina Facebook ufficiale del Comune di Corciano – arriverà tramite posta la TARI 2020. In via del tutto eccezionale, data la particolare situazione creatasi in seguito all’emergenza COVID-19, quest’anno la tassa sarà recapitata in due volte.

La prima lettera conterrà un importo di circa il 60% del totale ed è possibile pagarla in unica soluzione (entro il 30 Settembre) oppure in due rate (30 Settembre e 30 Novembre). Fino al 30 Ottobre potranno presentare domanda le imprese e le famiglie del territorio che rientrano nei requisiti richiesti dal bando per lo sconto sulla TARI, scaricabile dal sito istituzionale del comune di Corciano.

In seguito, verrà spedita a tutti la seconda cartella TARI che potrà essere pagata entro il 1 Febbraio 2021. Tutto ciò al fine di agevolare a cittadini ed imprese la partecipazione al bando per lo sconto sulla TARI. Alle imprese chiuse per DPCM e rintracciabili tramite codice ATECO sarà applicato lo sconto in automatico.

Tutte le info sul sito istituzionale www.comune.corciano.pg.it