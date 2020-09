Sport, l’A.S.D. Ellera Calcio riparte e iniziano i lavori del nuovo campo in erba sintetica

Dopo quasi sei mesi di attesa, il calcio a Ellera può finalmente ripartire. Da lunedì 7 settembre infatti, le porte dell’impianto Comunale “G. Fioroni” di Ellera, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legislazione vigente atta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in base ai protocolli proposti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), riaprono completamente i battenti ai suoi quasi 200 iscritti. E una bella sorpresa sarà pronta ad accoglierli: stanno oramai iniziando i lavori per la realizzazione del nuovo campo a 11 di ultima generazione in erba sintetica, pronto ragionevolmente per la fine del mese di ottobre, in sostituzione del vecchio campo in terra battuta.

A tal proposito, chiosa il vice Presidente della Società Avv. Enrico Moroni: “esprimiamo convinta soddisfazione per l’iniziativa adottata dal Comune di Corciano soprattutto perché concretizzatasi in un periodo estremamente ostico per tutti. Tuttavia, la tanto agognata realizzazione del campo in erba sintetica, ci impone -come concessionari dell’impianto sportivo – di adoperarci con il massimo impegno per utilizzare nel modo più efficace e proficuo le strutture a nostra disposizione sicuramente, con il nuovo campo, tra le migliori del nostro comprensorio”.

Una buona notizia quindi, che va a sommarsi a quella della permanenza nella massima serie regionale della prima squadra nel campionato Eccellenza. A guidare il team sarà ancora una volta mister Zoran Luzi, già protagonista della recente promozione in Eccellenza e già al lavoro da qualche settimana, per quella che si prevede una stagione difficile ma decisamente emozionante. Al timone della Juniores Regionale è stato invece confermato Mauro Giovi.

Nel quadro tecnico delle giovanili è da registrare l’innesto di Marco Rugini come nuovo istruttore degli Esordienti 2009 e di Romina Natalizi, ex capitano del Perugia femminile in serie A e B, che la vedrà impegnata nella formazione dei più piccoli, mentre il resto dello staff resterà quasi invariato. “Uno staff – racconta il Presidente Alessio Mariotti – che nella scorsa stagione ha confermato ogni premessa e che ha trovato una bella sintonia, facendo prima di tutto divertire e quindi crescere da molteplici punti di vista tutti i nostri ragazzi, che si confermano essere i nostri obiettivi principali. Aggiungiamo infine che ogni annata dell’Agonistica e della Scuola Calcio (Piccoli Amici 2015 e 2014, Primi Calci 2013 e 2012, Pulcini 2011 e 2010, Esordienti 2009 e 2008, Under 14, Under 15, Under 16 e Under 17) sarà guidata da un tecnico responsabile in possesso di regolare patentino UEFA B o UEFA C e che da quest’anno i più piccoli saranno accompagnati nel loro percorso di formazione anche da un Preparatore Motorio a loro interamente dedicato”.

Anche quest’anno viene confermata l’iscrizione gratuita, al netto delle spese assicurative e di tesseramento, per i primi 6 bambini nati nel 2015. Per ulteriori informazioni sulla procedura di iscrizione e sui costi, contattare la Segreteria al 391.3292886.

Per tutte le informazioni sui giorni ed orari di allenamento, rivolgersi invece a:

Emilio Giombetti, Responsabile Organizzativo – 392.02131369

Carlo Manuali, Responsabile Scuola Calcio – 347.6448035

Francesco Martinelli, Responsabile Agonistica – 335.6849282